El histórico jugador del Manchester City que saldría al final de temporada

El Manchester City pese a seguir en la contienda para ganar la Premier League y la Champions League, no se ha mostrado tan dominante como en años pasados por lo que se tiene prevista una limpia en la plantilla al final de temporada. Por lo que el mercado de fichajes ya se prepara para uno de los movimientos con más peso del año. De acuerdo con varios reportes internacionales, Bernardo Silva dejaría el Manchester City al finalizar la presente campaña, una vez que es expire su contrato el 30 de junio que sigue sin renovar.

No hay negociaciones en curso para extender el vínculo, y el portugués de 31 años quedará libre, convirtiéndose en uno de los grandes elementos codiciados del verano. El mediocampista que llegó al club en 2017 procedente del Mónaco, se ha transformado en una pieza fundamental del proyecto de Pep Guardiola. Su versatilidad, calidad y liderazgo lo llevaron a asumir la capitanía tras las salidas de Kevin De Bruyne y Kyle Walker.

Llegaría a gigantes europeos como agente libre

En nueve temporadas, Bernardo acumuló 445 partidos oficiales, 75 goles y 77 asistencias, siendo protagonista de la etapa más exitosa de la historia 'citizen', que incluye seis Premier League y la ansiada Champions League de 2023. Esta campaña ha mantenido su importancia con 2,782 minutos disputados y siete contribuciones de gol. Sin embargo, no se ven intenciones del cuadro inglés para retenerlo.

Varios gigantes europeos ya se frotan las manos. En Italia, Inter de Milan, Milan y Juventus siguen de cerca su situación. La Saudi Pro League también ha mostrado disposición para entrar en la puja, mientras que el Barcelona, que ya intentó ficharlo en ventanas anteriores, podría reactivar su interés. A sus 31 años, Bernardo Silva encara el último gran contrato de su carrera. Y lo hará con la libertad de elegir su destino.

