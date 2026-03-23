El histórico récord que logró Pep Guardiola con el Manchester City

Pep Guardiola sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del futbol inglés. El Manchester City volvió a conquistar Wembley tras vencer por marcador de 2-0 sobre el Arsenal, resultado que le permitió conquistar su quinto título en la Copa de la Liga y convertirse en el entrenador más exitoso desde la creación del torneo en 1960.

Este trofeo no solo amplía el dominio del cuadro citizen en la competición, sino que también coloca al estratega español por encima de nombres emblemáticos como Alex Ferguson y José Mourinho, quienes se quedaron con cuatro conquistas cada uno. La cifra alcanzada por Guardiola refleja la consistencia de un proyecto que ha sabido mantenerse competitivo a lo largo de los años.

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Pep Guardiola manda en la Carabao Cup

El camino del club en este torneo comenzó a marcar una época desde 2018, cuando el City levantó la copa tras vencer al Arsenal en aquella final que significó el primer título del técnico con la institución. A partir de ese momento, el equipo encadenó una racha histórica con cuatro coronas consecutivas entre 2018 y 2021, superando en finales a rivales como Chelsea, Aston Villa y Tottenham.

Con esta conquista, el combinado de Manchester alcanzó nueve títulos en la historia de la conocida Carabao Cup, quedando a solo un título del Liverpool, que se mantiene como el máximo ganador del certamen. Además, los números de Pep en la competición refuerzan su dominio en los que ha ganado 29 de 39 partidos dirigidos, con 83 goles y apenas 26 recibidos.

Este nuevo trofeo confirma la vigencia de Guardiola y consolida al Manchester City del entrenador español como uno de los clubes más dominantes del fútbol inglés moderno, en una era marcada por el control del balón, la intensidad y la búsqueda constante de la excelencia competitiva.

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