El IMPACTO de Miguel Borja en América; sin él, estarían muy LEJOS del liderato

América rompió el mercado de fichajes pasado con la contratación de elementos de nivel importante como lo son Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo; sin embargo, posiblemente ninguno ha tenido el impacto tan significativo que ha tenido Miguel Borja hasta ahora.

Después del paso que tuvo por River Plate, su nula llegada a Cruz Azul y la aventura que vivió en el viejo continente, Miguel Borja recayó en América para, de inmediato, ser tan importante para el club que sin él la escuadra azulcrema podría estar muy lejos de la Liguilla.

¿Por qué Miguel Borja ha sido vital para que el América luche por el liderato?

Hasta antes de la participación que tuvo con los Pumas de la UNAM el fin de semana pasado, Miguel Borja sumaba 366 minutos con el América en donde, dicho sea de paso, registró seis anotaciones, lo que da un promedio de gol cada 61 minutos; es decir, cada menos de un juego.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Con estos números se entiende el impacto que el colombiano ha tenido en la escuadra azulcrema, teniendo en cuenta además que la mitad de esas dianas se dieron ante Cruz Azul y Chivas. Y es precisamente aquí en donde el impacto del sudamericano se eleva a niveles mayúsculos.

Básicamente, si Miguel Borja no hubiera anotado el doblete en el Clásico Nacional, Chivas tendría 2 unidades más de las que tiene en la actualidad, mientras que el América 1 menos. Esto sugiere la posibilidad de que el conjunto capitalino estuviese lejos del liderato, lo cual habla del impacto de este partido para el club.

¿Miguel Borja será el delantero titular del América en la Liguilla?

Un punto a tener en cuenta es que, mientras Miguel Borja ha tenido un gran torneo en los pocos minutos que ha tenido, su rival por el puesto titular, Henry Martín, es el mejor goleador mexicano en la temporada, por lo que no se descarta que Almada los utilice juntos cuando sea necesario.