El INESPERADO sustituto de Erik Lira en Cruz Azul que la está rompiendo en la Liguilla del Clausura 2026

Tras la dura ausencia de Erik Lira por ser convocado con la Selección Mexicana de futbol de cara a la preparación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA MT, el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui ya tiene en la mira al futbolista que apunta a tomar su lugar en el mediocampo de Cruz Azul.

Amaury García aprovechó su oportunidad y firmó una actuación destacada en la victoria 3-2 ante Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026. El mediocampista ganó cinco duelos individuales, registró efectividad perfecta en pases con 27 de 27 completos y además terminó el encuentro sin cometer una sola infracción, números que lo colocan como una alternativa real para suplir a Lira.

Más allá de este partido, Amaury ya venía mostrando señales de crecimiento desde la etapa en la que fue trabajado por Nicolás Larcamón, quien le dio confianza y comenzó a potenciar sus cualidades dentro del sistema celeste al colocarse como libero y tratar de dar una salida limpia con posesión de balón.

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El futbolista surgido de Pumas ha respondido con personalidad en momentos clave, mostrando equilibrio defensivo y buena salida con balón, dos aspectos fundamentales en el esquema cementero. Su capacidad para recuperar balones y mantener la posesión le ha dado estabilidad al equipo en la recta final del torneo.

Con la ausencia de Lira y las posibles semifinales a la vuelta de la esquina, todo apunta a que Amaury García tendrá la gran oportunidad de afianzarse en el once titular. En Cruz Azul saben que perder a un hombre importante pesa, pero también entienden que en casa podría estar la solución.

FECHA y HORA EXACTA del Cruz Azul vs Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026

esde la cancha del Estadio Banorte, y con un recinto que ya cuenta con el 80% de boletos vendidos, La Máquina buscará su pase a las Semifinales del Clausura 2026 ante Atlas.

La Máquina vivió un cierre de torneo gris al confirmar la baja de su entrenador, Nicolás Larcamón, y el interinato de Joel Huiqui; pero el equipo logró darle la vuelta a la situación, consagrándose Equipo del Año y anotando 7 goles en dos partidos. Enfrente tienen a los Rojinegros del Atlas, dirigidos por Diego Cocca, que, con buen orden táctico, buscarán dar la sorpresa en la Liguilla del Clausura 2026.



Fecha: 9 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026 Lugar: Estadio Banorte, CDMX

Estadio Banorte, CDMX Hora: 21:15 (hora del centro de México)

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