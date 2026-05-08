ÚLTIMA HORA: El ex campeón de Liga MX que sustituiría a André Jardine en el América para la próxima temporada

El ciclo de André Jardine con el Club América parece entrar en una etapa de incertidumbre. Aunque el estratega brasileño logró marcar una época en Coapa con el histórico tricampeonato en la Liga BBVA MX, el presente del equipo ha encendido cuestionamientos sobre su continuidad de cara a la próxima temporada.

De acuerdo con reportes surgidos desde España y que comenzaron a tomar fuerza en redes sociales, Guillermo Almada, ex campeón del futbol mexicano con Pachuca, habría recibido una oferta formal para convertirse en el nuevo entrenador del América para el Apertura 2026.

La información fue revelada por un periodista español especialista en la actualidad de Real Oviedo, quien aseguró que el técnico uruguayo recibió una propuesta formal para regresar a México, justo cuando su futuro en España atraviesa horas decisivas.

Todo esta infromación surge en un momento complejo, a días del partido ante Pumas, en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, donde América logró rescatar el empate la ida gracias a dos penales.

Tambien, Jardine perdió piezas importantes para el partido, como Borja y Cáceres, además se le suma la ausencia de Israel Reyes, quien ya se encuentra concentrado con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

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Guillermo Almada habría recibido una oferta del Club América para dirigir al equipo mexicano tras el mundial.

El América jugará la vuelta de la semifinal del Play-Off de la Liga de Clausura MX pic.twitter.com/0lcxFNMGVR — Juan Velázquez 👆🏼💙 (@juanvelazquezfd) May 8, 2026

Almada y su complicada realidad en Real Oviedo

Desde su llegada al banquillo del Oviedo en diciembre de 2025, Guillermo Almada asumió la complicada tarea de rescatar a un equipo que arrastraba una crisis profunda y una racha de 15 partidos sin ganar. Con su estilo agresivo y presión alta, logró cambiar la cara del equipo y devolverle competitividad.

Aunque tardó seis partidos en conseguir su primera victoria, ese triunfo ante Girona, rompió una sequía histórica y reanimó al club. Sin embargo, el cierre de torneo volvió a complicar el panorama, ya que en sus últimos tres encuentros apenas rescató un punto, dejando al Oviedo en el último lugar de la tabla con 28 unidades y al borde del descenso, a falta de solo cuatro jornadas.

En números, Almada suma 18 partidos con Oviedo con saldo de 4 victorias, 5 empates y 9 derrotas, además de un paso previo por Real Valladolid donde dirigió 14 encuentros. En total, su balance en España es de 32 partidos, 7 triunfos, 9 empates y 16 derrotas.

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Almada, ¿un nuevo futuro para el América?

Más allá de sus números en Europa, lo que mantiene a Almada como un perfil atractivo para América es su capacidad de construir proyectos competitivos y potenciar talento joven.

Eso quedó claro en su última etapa con Pachuca, donde no solo consiguió el campeonato, sino que consolidó a varios futbolistas jóvenes, elevando su nivel y convirtiéndolos en piezas clave del proyecto hidalguense y del futuro de la Selección Mexicana.

La directiva azulcrema bucaría precisamente un peridl de entrenador así, un DT con identidad ofensiva, intensidad alta y capacidad de renovación generacional dentro del plantel. Con una base consolidada y jóvenes con proyección, Almada podría representar ese golpe de autoridad que América busca para reinventarse tras el desgaste natural de la era Jardine.

Por ahora, Jardine sigue al frente y con la mira puesta en mantener vivo el sueño del tetracampeonato, pero en Coapa el nombre de Almada ya empezó a sonar con fuerza.

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