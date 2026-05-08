Cruz Azul regresa al Estadio Banorte (antes Azteca) en Liguilla pero no le trae buenos recuerdos

Recientemente Cruz Azul dio la sorpresa y podría darle más alegrías a la afición. Mientras tanto, la plantilla de La Máquina se enfoca en el partido de vuelta ante Atlas, por los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. Sin embargo, algo que los fanáticos de los estadísticas recordaron es que hay un fantasma detrás del regreso al Estadio Banorte (antes Azteca).

Mientras que la afición de Cruz Azul apoyó a otro equipo de la Liga BBVA MX recientemente, algunos se manifiestan a favor del regreso al “Coloso de Santa Úrsula”, pero hay una estadística negativa que lo rodea. Pues hay una herida más reciente que aún supura entre la afición cementera, pues allí fue donde La Máquina perdió su última final de una liga.

El día que Cruz Azul perdió una liga en el Estadio Azteca (ahora Banorte)

La última vez que la Máquina disputó una fase final en este recinto, el desenlace fue durísimo y mal recordado por los fanáticos celestes. Tras un empate 1-1 en la ida celebrada en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, la vuelta en el Azteca tuvo como campeón al Club América tras ganarle 1-0 a Cruz Azul con un polémico gol de penal.

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Al minuto 78, una barrida de Carlos Rotondi sobre Israel Reyes fue señalada como penal y el VAR ratificó la decisión. Henry Martín ejecutó para poner el 1-0 definitivo, dándole el título al América y marcando el cierre del estadio previo a sus remodelaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

No todos son malos recuerdos de Cruz Azul en el Estadio Banorte

Para equilibrar la balanza, recuerda muy bien el Guardianes 2021. En el Estadio Azteca, Cruz Azul venció a Santos Laguna con un global de 2-1. Aquella noche se rompió una sequía de más de 23 años sin ser campeón. Ahora La Máquina vuelve a pisar ese césped renovado con la posibilidad latente de vencer a Atlas. Llega con una ventaja de 3-2 y de posición en la tabla.

¿Cuándo juega Cruz Azul en el Estadio Azteca nuevamente?

Tras el resultado del primer partido, la revancha entre Cruz Azul y Atlas será este sábado 11 de mayo desde las 21:15, tiempo del Centro de México. Así se definirá quién avanzará a las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.