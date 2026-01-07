El mundialista mexicano que pide que Malagón sea SUPLENTE en el América

Fernando Tapia regresó a las filas del Club América tras concluir su estadía en los Tigres de la UANL y tendrá una durísima tarea en el club de Coapa; pelearle la titularidad a Luis Ángel Malagón. El arquero de la Selección Mexicana parece inamovible en el arco azulcrema, pero hay un futbolista que fue mundialista, tuvo experiencia en el futbol de Europa y es uno de los mayores asistidores de la Liga MX que pide una oportunidad para Tapia; Pablo Barrera.

Te puede interesar: Club América no se rinde: busca hacer este último (y complicado) fichaje del mercado de invierno

El jugador de los Gallos Blancos de Querétaro respondió a un tweet del periodista León Lecanda en el cual se habla del regreso de Tapia al Club América. ''Le tienen que dar la oportunidad de ser titular, tiene mucho futuro y lo tenemos que aprovechar xq es jugador de selección.'', destacó Barrera a través de su cuenta oficial de dicha red social. Cabe recordar que, el canterano de Pumas coincidió con Fernando justamente en el club queretano y puede hablar con experiencia propia.

Le tienen que dar la oportunidad de ser titular, tiene mucho futuro y lo tenemos que aprovechar xq es jugador de selección 👍🙏⚽️ — Pablo Barrera (@pablitobarrera) January 6, 2026

Canterano azulcrema

Tapia se formó en las juveniles de las Águilas y tras no conseguir ser el número uno con los de Coapa, probó suerte en la Liga de Expansión con los Venados de Mérida en 2023. Posteriormente, fue cedido a los Gallos Blancos y deslumbró con sus buenas actuaciones en el conjunto queretano que lo hicieron ganarse varios llamados a las juveniles de la Selección Mexicana.

Para mediados de 2024, los Tigres de la UANL alzaron la mano para hacerse de sus servicios, pero lamentablemente para su causa Nahuel Guzmán no bajó de nivel en el arco de los Felinos. Ahora, la vida lo pone de nuevo en las instalaciones dónde inició su carrera profesional y querrá llenarle el ojo a André Jardine en pleno año mundialista.