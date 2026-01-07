Cruz Azul habría pagado esta millonada para poder tener a Agustin Palavecino

Luego de una larga historia, finalmente Cruz Azul consiguió abrochar el fichaje de Agustín Palavecino. El mediocampista argentino era un deseo pendiente de Nicolás Larcamón tras su salida de Necaxa y, ahora, la directiva cumplió con su pedido y sumará a su plantel a uno de los mejores centrocampistas de la Liga BBVA MX . Sin embargo, la llegada del ex River Plate costó una buena cantidad de dinero que podría ser difícil de recuperar.

El dinero que Cruz Azul pagó por Palavecino

Para poder llegar a un acuerdo con la directiva de los Rayos, La Máquina incluyó en la negociación el pase de Lorenzo Faravelli. De esta manera, Cruz Azul consiguió abaratar el costo final de la transacción y también liberó un cupo de jugador extranjero (NFM) , el cual era necesario para inscribir al argentino. Según reportes, los cementeros pagaron un total de 5,5 millones de dólares por el traspaso de Palavecino, más la ficha de Faravelli.

El fichaje de Agustín Palavecino costó 5,5 millones de dólares|Crédito: @CruzAzul / X

El acuerdo entre Cruz Azul y el jugador se estableció en un contrato por tres años, es decir, hasta diciembre de 2028. Mientras que, por otro lado, Faravelli firmó por 18 meses con el conjunto de Aguascalientes, por lo que su travesía en la Liga BBVA MX continuará por más tiempo. La afición cementera ya está emocionada por el debut de Palavecino, quien llegará para adueñarse del mediocampo cruzazulino.

🚨Agustín Palavecino arregló su contrato y es refuerzo de Cruz Azul, que lo firmará por 3 años.

*️⃣La 🚂 se lo queda de manera definitiva y Necaxa firma a Faravelli por 18 meses. #TratoHecho pic.twitter.com/HHSUtActvR — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 6, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



La sociedad que hace soñar a Cruz Azul con la décima

Larcamón fue el principal artífice para que el traspaso de Palavecino sea concretado. El entrenador hizo mucha fuerza para juntar al argentino con su compatriota, José Paradela, jugador con el que compartió vestidor durante su etapa en los Rayos de Necaxa. Sin embargo, el DT también pretenden entablar una relación futbolística especial con Jeremy Márquez y Charly Rodríguez, conformando uno de los mediocampos más completos de la Liga BBVA MX.

La posible fecha del debut de Palavecino en Cruz Azul

Palavecino ya fue presentado de forma oficial por la institución cementera y ya tuvo sus primeros toques de balón con el resto de sus compañeros. Esto quiere decir que el argentino está listo para tener su debut oficial con Cruz Azul al estar disponible para el juego frente a Club León por la primera jornada del Clausura 2026. El partido está programado para el sábado 10 de enero a las 19:00 horas (tiempo Centro de México).