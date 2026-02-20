El jugador de 40 millones que comprará el Barcelona

El Barcelona parece que ya tiene tomada una decisión en la que no habrá marcha atrás. La directiva culé ejecutará la opción de compra de Marcus Rashford, fijada en 35 millones de euros, para quedarse con el pase y la carta del delantero inglés al finalizar esta temporada. Lo que hace unos meses parecía una apuesta arriesgada, hoy se perfila como el gran acierto para la proyecto.

De acuerdo con información de diversos medios, los directivos del Camp Nou consideran este precio tasado en una auténtica ganga para un futbolista de su calibre y experiencia internacional. El acuerdo con el Manchester United no contempla negociaciones ya que el monto está fijado y el club buscará cumplirlo ya que internamente lo describen como una "oportunidad irrepetible".

Rashford tiene un valor de 35 millones de euros

Los números respaldan la postura de los blaugranas. En su temporada completa entre el United y el Barça, Rashford sumó 41 partidos, 11 goles y 8 asistencias. Pero sus registros en España fueron aún mejores con 10 tantos y 13 pases de gol en 34 apariciones, compartiendo ataque con figuras como Robert Lewandowski, Lamine Yamal o Raphinha.

Para la dirección deportiva, estas cifras demuestran que, con continuidad, el inglés es una amenaza constante. Su velocidad para romper líneas defensivas y su capacidad para actuar como extremo o delantero móvil cubren un perfil táctico que encaja en el esquema de Hansi Flick. En Inglaterra ya se arrepienten de haber dejado escapar a un futbolista cuyo valor no hará más que crecer. Aunque, el cuadro Red Devil no olvidan que Rashford peca de ser un elemento irregular que así como subió su nivel, lo puede bajar.

