El delantero SORPRESA que se mete de último minuto a la convocatoria de la Selección Mexicana

¡Llegaron las sorpresas! Javier "Vasco" Aguirre lanzó la convocatoria oficial de la Selección Mexicana para enfrentar a Islandia en partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde entre otros nombres, sorprendió la presencia del delantero de Pumas Guillermo "Memote" Martínez, quien fue considerado por el entrenador del conjunto Azteca a pesar de que solo ha jugado un partido como titular en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Esta inclusión sin duda es inesperada a pesar de que el Memote ya ha tenido minutos con la Selección, pues apenas regresó de una larga ausencia por lesión y este viernes 13 de febrero tuvo si primera titularidad del Clausura 2026 con los felinos, en donde destacó al meter uno de los tres goles del triunfo felino.

Además, en los últimos dos partidos de la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia respectivamente, Javier Aguirre convocó a tres delanteros: Armando "Hormiga" González, Germán Berterame y Ángel Sepúlveda, sin embargo, el delantero del Inter Miami (Berterame), no pudo ser llamado en esta ocasión ya que comenzará la actividad de la MLS.

Los números de Guillermo Martínez en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con Pumas

En el presente Clausura 2026 bajo las órdenes de Efraín Juárez y tras recuperarse al 100% de su lesión, el "Memote" ha jugado 4 partidos, uno de ellos como titular con un total de 126 minutos, en donde ya tiene un gol, el cual logró contra el Puebla en la Jornada 6.

¡DOBLETE! El Memote Martínez marca el 2-0 tras una asistencia ESPECTACULAR de Ruvalcaba

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido México vs Islandia?

El Estadio La Corregidora, casa de Querétaro, equipo de la Liga BBVA MX, abrirá sus puertas este miércoles 25 de febrero para el partido México vs Querétaro; tercer duelo del año para la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido podrás verlo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network y el sitio web aztecadeportes.com, en punto de las 7:50 PM.