¡BOMBAZO! Julián Álvarez estaría muy cerca de llegar al Barcelona

El mercado de fichajes siempre se enciende con un nombre, y cuando ese nombre tiene etiqueta de campeón, gol y apellido de peso, la conversación se acelera sola. Más todavía si el rumor llega en un momento donde los grandes clubes ya empiezan a planear el “día después” del Mundial 2026, con cambios de plantilla, elecciones internas y proyectos que buscan un golpe mediático.

Julián Álvarez sería jugador del Barcelona después del Mundial 2026

En Argentina surgieron versiones que colocan a Julián Álvarez como un objetivo del Barcelona, con una posible ventana de movimiento ligada al periodo posterior a la Copa del Mundo de 2026. El tema tomó fuerza por el tipo de delantero que es: presión alta, movilidad, lectura de espacios y capacidad para convivir con otras figuras, un perfil que en el Barça suele encajar por estilo.

En el plano deportivo, la temporada actual dejó matices. La producción de la “Araña” no ha sido tan deslumbrante como en otros tramos de su carrera, con 12 goles en 32 partidos entre LaLiga y la Champions League, una cifra que explica por qué el tema se mueve más como proyección a futuro que como urgencia inmediata. Aun así, su perfil sigue siendo atractivo por su movilidad, presión y lectura de espacios, cualidades que suelen pesar incluso cuando el gol no aparece con la misma frecuencia.

Julián Álvarez sería el reemplazo de Robert Lewandowski

La opción de Julián Álvarez también se entiende como una respuesta preventiva a una posible salida de Robert Lewandowski, cuyo contrato termina este verano y todavía deja el escenario abierto. En ese contexto, distintos reportes han colocado al polaco en la órbita de equipos como AC Milan, Chicago Fire de la MLS o Fenerbahçe, lo que obligaría al Barcelona a planear un relevo de peso inmediato en el “9”. Ahí es donde el perfil de Álvarez cobra sentido: juventud, movilidad y gol para cubrir un vacío que, si se confirma, cambiaría por completo la estructura ofensiva del club.

Por ahora, lo único claro es esto: el rumor ya instaló a la “Araña” en el centro del tablero. Y cuando un delantero de ese calibre entra a la conversación de un gigante, rara vez sale rápido del mapa.

