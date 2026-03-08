El jugador ESTRELLA de Cruz Azul que podría salir antes de lo esperado

Gabriel Fernández vive un gran momento con Cruz Azul en el Clausura 2026. El delantero uruguayo volvió a aparecer en el marcador durante la contundente victoria celeste de 3-0 frente al Atlético de San Luis en la Jornada 10, resultado que mantiene a La Máquina como líder momentáneo del campeonato. Sin embargo, mientras el equipo atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos, el futuro de su atacante estrella genera dudas dentro del club.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón atraviesa una racha positiva en el Clausura 2026, con un funcionamiento sólido que lo tiene en la cima de la tabla. En ese esquema, el “Toro” se ha consolidado como el principal referente ofensivo, siendo titular indiscutible y una pieza fundamental en el sistema del técnico argentino.

A pesar de su gran presente, la situación contractual del delantero de 31 años pone a la directiva celeste en una decisión clave. El contrato de Fernández con Cruz Azul termina en diciembre de 2026, por lo que el club deberá actuar pronto: renovarlo en los próximos meses o considerar su venta al finalizar el torneo para evitar que salga como agente libre.

Te puede interesar: Nadie creía en él, pero hoy brilla en Cruz Azul y hasta lo piden para la Selección Mexicana

La inversión que realizó la institución en su momento también pesa en la desición. Cruz Azul pagó cerca de 10 millones de dólares más variables por su fichaje cuando llegó procedente de Pumas de la UNAM, por lo que venderlo al finalizar el Clausura 2026 sería una alternativa para recuperar parte de esa inversión.

Mientras tanto, Larcamón no ha escatimado elogios hacia su delantero. Incluso mencionó que no le sorprendería verlo convocado por Marcelo Bielsa con la selección de Selección de futbol de Uruguay rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026. El entrenador argentino destacó sus cualidades técnicas, su potencia física y su capacidad para definir con ambas piernas, además de su compromiso visible dentro del campo.

“Es un espectáculo, un jugador integral. Tiene refinamiento técnico, fuerza, potencia en los primeros metros, velocidad final y jerarquía para definir. Para mí es, hoy por hoy, uno de los mejores centros delanteros uruguayos”, señaló Larcamón tras la victoria sobre San Luis en conferencia de prensa.

Los números de Gabriel “Toro” Fernández con Cruz Azul

Desde su llegada a La Noria en el Clausura 2024, Gabriel Fernández se ha consolidado como una pieza importante para Cruz Azul. El delantero uruguayo suma 58 partidos disputados, con 19 goles y 7 asistencias en todas las competencias. Además, formó parte del plantel que conquistó la Copa de Campeones de la CONCACAF en 2025, uno de los logros recientes del club. En el actual Clausura 2026 de la Liga MX, el “Toro” se mantiene como titular habitual y registra tres goles, el más reciente en la victoria 3-0 frente al Atlético de San Luis.

Su rendimiento también tiene un valor especial si se toma en cuenta que entre 2024 y 2025 sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo dejó fuera cerca de 250 días, perdiéndose 32 partidos oficiales con el equipo. Tras superar la lesión, el atacante recuperó su nivel y volvió a ser un referente ofensivo. Ahora, con Cruz Azul peleando en la parte alta del torneo, surge la duda sobre su futuro, ya que su contrato termina a finales de 2026 y la directiva deberá decidir si busca renovarlo o escuchar ofertas antes de que finalice su vínculo.

Te peude interesar: Kevin Mier ya no será el portero aunque vuelva al Cruz Azul: Nicolás Larcamón dio todos los detalles