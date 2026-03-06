Nadie creía en él, pero hoy brilla en Cruz Azul y hasta lo piden para la Selección Mexicana

Así como hay un portero que tiene mejores números que Luis Ángel Malagón y hay fanáticos que lo piden para la Selección Nacional de México, en la actualidad el nivel de Andrés Gudiño en Cruz Azul también ha sido muy destacable y tiene a aficionados pidiendo que Javier Aguirre le dé una oportunidad. Antes nadie creía en él.

Mientras que se habla de que Kevin Mier ya no sería el portero titular apenas regrese a Cruz Azul, por una declaración de Nicolás Larcamón; ahora Gudiño no ignora la confianza que pusieron en él los aficionados de La Máquina y el DT argentino. En ese marco, sus números y su nivel hasta lo ilusionan con la Selección Mexicana.

Andrés Gudiño es buscado por Pumas para reemplazar a Navas|Crédito: Cruz Azul / X

Andrés Gudiño se hizo cargo de la portería de Cruz Azul y sorprendió a todos

El portero de 29 años llegó al rescate de Cruz Azul luego de aquel fatídico partido contra Pumas de la UNAM; donde, además de perder 3-2, Kevin Mier sufrió una durísima lesión tras una infracción de Adalberto Carrasquilla. Desde ese momento a esta parte, Gudiño tuvo un rendimiento superlativo en La Máquina y podría seguir de titular.

Desde el momento en el que comenzó a jugar, Gudiño recibió esos 3 goles en la derrota contra Pumas y luego sufrió otros 15 tantos en 15 partidos jugados. Asimismo, según datos de BeSoccer, el portero mexicano de 29 años tuvo 5 partidos con la valla invicta. Sin dudas, números muy buenos.

Andrés Gudiño regresará a la titularidad con Cruz Azul|@andresggp

Las posibilidades de Andrés Gudiño en la Selección Mexicana

Al margen de la ilusión de muchos fanáticos del conjunto de La Noria, lo cierto es que no es nada sencillo que Gudiño dispute la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pues México tiene grandes porteros como Malagón, Tala Rángel o Álex Padilla, entre otros. Incluso hasta Guillermo el Memo Ochoa pelea por un lugar.

Las posibilidades de Gudiño son pocas, puesto que el guardametas de La Máquina nunca jugó un partido con la Selección Mexicana. Por todo esto, parece improbable que vaya al Mundial.

