Kevin Mier ya no será el portero aunque vuelva al Cruz Azul: Nicolás Larcamón dio todos los detalles

Cada vez falta menos para que Kevin Mier esté completamente a disposición de Nicolás Larcamón y pueda volver a la portería de Cruz Azul –equipo que busca reforzarse con un defensa que ha sido gran héroe en Sudamérica–. O al menos eso se pensaba en la previa, pero parece que el entrenador de La Máquina no piensa en poner de titular al portero colombiano.

Mientras que el entrenador de la rama femenil de Cruz Azul vio la puerta de salida, Larcamón parece firme en el plano varonil. En ese marco, tiene gran autoridad para decidir quién será el arquero para los próximos partidos del equipo de La Noria. Resulta que será Andrés Gudiño el portero titular y no Kevin Mier, por una contundente razón.

El colombiano gana 3 veces más que el mexicano, quien ha hecho un buen trabajo bajo los 3 postes.

¿Por qué Nicolás Larcamón no pondrá a Kevin Mier en Cruz Azul?

Resulta que Larcamón asegura que Kevin Mier todavía no regresó al 100% como para poder evaluarlo como corresponde. En ese marco, prefirió asegurar: “Hoy nuestro arquero es Andrés Gudiño”. Así, todo indica que el portero colombiano no será apurado por el entrenador, sino que lo irán observando cómo entrena y cómo está físicamente.

Además, el entrenador de Cruz Azul dejó en claro que prioriza el nivel de los jugadores para alinearlos en el equipo titular. Por eso mismo, Mier deberá demostrar estar mejor que su colega de puesto si quiere recuperar su puesto como el portero de La Máquina. Al menos eso fue lo que dio a entender el director técnico del conjunto de La Noria.

|Instagram: Kevin Mier

Los números de Kevin Mier vs. Andrés Gudiño en Cruz Azul

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas de los jugadores de futbol, los números de Kevin Mier y Andrés Gudiño en Cruz Azul son los siguientes:

Partidos jugados: Kevin Mier 94 - 40 Andrés Gudiño

Kevin Mier 94 - 40 Andrés Gudiño Goles recibidos: Kevin Mier 92 - 50 Andrés Gudiño

Kevin Mier 92 - 50 Andrés Gudiño Vallas invictas: Kevin Mier 38 - 9 Andrés Gudiño

¿Qué lesión tuvo Kevin Mier?

En cuanto a estadísticas, el colombiano le saca una buena diferencia al mexicano. De todos modos, Larcamón sostiene que quiere observar cómo vuelve Kevin Mier de su lesión. Es que el portero de Cruz Azul sufrió la fractura de tibia en el partido ante Pumas UNAM del Apertura 2025, por una durísima infracción de Adalberto Carrasquilla.

