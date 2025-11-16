El jugador estadounidense por el que Chivas y América se pelean

El mercado del futbol mexicano ya tiene uno de sus principales nombres de cara al próximo torneo. Se trata de Brian Gutiérrez, el mediocampista ofensivo del Chicago Fire, quien recientemente obtuvo su pasaporte mexicano, se ha convertido en el objetivo prioritario de América, Monterrey y Chivas de cara al Clausura 2026.

El jugador de 22 años, nacido en Illinois, representa una oportunidad única para los clubes mexicanos, su calidad demostrada en la MLS con 11 goles y 4 asistencias en 35 partidos en la temporada 2025 que pese a considerarse no formado en México, su obtención del pasaporte azteca lo cambia todo, ya que le permite no ocupar cupo de extranjero.

La operación, sin embargo, no será sencilla. Gutiérrez tiene contrato con el Chicago Fire hasta 2028, por lo que cualquier equipo interesado deberá desembolsar una cifra considerable de cláusula de rescisión. Además, su juventud y proyección lo convierten en una inversión a largo plazo sumamente valiosa.

Chivas busca repetir la fórmula de Cade Cowell

Para Chivas, el atractivo es especial. El conjunto rojiblanco ya intentó ficharlo en 2024 y ahora, con su pasaporte mexicano en regla, podría formar una dupla ofensiva prometedora con Armando "Hormiga" González. Su versatilidad le permitiría actuar como media punta o por las bandas. El Rebaño buscará repetir la fórmula que utilizó con Cade Cowell, que sí bien no ha funcionado como se esperaba, el cuadro tapatío busca tener una carpeta más grande de jugadores.

América y Monterrey, por su parte, buscan fortalecer sus plantillas con un jugador que su intención sea jugar en México y representar a la Selección Azteca y que podría adaptarse rápidamente. La puja por Gutiérrez promete ser una de las historias dominantes del próximo mercado invernal.

