No vas a creer la cantidad de dinero que un jugador de Cruz Azul debe pagar por llegar tarde a los entrenos

Cruz Azul se ha consolidado como uno de los mejores equipos de la Liga BBVA MX en este Apertura 2025, pero su gran futbol dentro del terreno de juego no solo es gracias a la calidad de sus jugadores, sino que también a las normativas impuestas por el club y Nicolás Larcamón. Pues La Máquina tiene como condición, multar a aquellos jugadores que lleguen tarde a los entrenos y concentraciones.

La cantidad de dinero que cada jugador de Cruz Azul debe pagar por multas

En su documental publicado en YouTube, Erik Lira reveló cómo es el día a día dentro de Cruz Azul y mencionó que cada jugador debe pagar multas por llegar tarde a las concentraciones. Según el capitán de La Máquina, el coste de la sanción son 5,000 pesos por cada minuto tarde. Resulta que la puntualidad es uno de los valores más importantes dentro de la Noria y que cada futbolista debe cumplir sin excepciones.

De acuerdo a lo mencionado por el propio Lira, lo recaudado por las multas se acumula en un pozo para los asados o “cosas así”. Además, comentó que, a fin de mes, se realiza el corte y se apunta qué jugadores llegaron tarde. Más allá del factor económico, el mensaje en Cruz Azul es claro: nadie está por encima del grupo y las normas aplican para todos.

Erik Lira asegura que no es de llegar tarde a los entrenos de Cruz Azul

En el mismo episodio, el futbolista de 25 años reveló que muy rara vez paga multas por llegar tarde a las concentraciones. “No soy mucho de pagar multas. Siempre me gusta llegar muchísimo antes que la cita”, soltó entre risas Lira. De esta manera, el mediocampista muestra ser un capitán comprometido con el grupo y con las reglas de la institución.

Erik Lira también habló tras el juego contra Uruguay en fecha FIFA

El futbolista de Cruz Azul estuvo presente en el empate a cero entre México y Uruguay y, en conferencia de prensa, aseguró que “estamos preparados para el Mundial”. “La verdad que es bonito ver que tus compañeros pueden desarrollar el mensaje del cuerpo técnico dentro de la cancha. Tratamos de que la gente se sienta identifica y agradecemos que se vengan a dar la vuelta y estamos preparados para el mejor mundial en nuestro país”, soltó Lira.