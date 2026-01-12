Rayados anuncia la BAJA de una de sus estrellas que ahora jugará en Brasil

Comenzó el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, pero el mercado de fichajes continúa en movimiento y los Rayados de Monterrey se desprendieron de una de sus figuras que ahora jugará en el futbol de Brasil.

Johan Rojas deja a Rayados para jugar en el Vasco da Gama

A través de sus redes sociales, los Rayados de Monterrey anunciaron la salida del colombiano Johan Rojas en una operación de préstamo al Vasco da Gama del futbol brasileño, como parte de la reestructuración del equipo regiomontano de cara al 2026.

La directiva de Rayados pretende que con esta salida Rojas sume minutos en el extranjero y especialmente en una liga de alto nivel como lo es la brasileña, ya que en Monterrey no había tenido la actividad esperada.

La opción de préstamo le permitirá a Rayados observar de cerca el desempeño del delantero colombiano del que se espera que tenga una rápida adaptación a la plantilla.

"Johan Rojas para al Vasco da Gama, de Brasil, en trasferencia temporal por un año. ¡Te deseamos lo mejor en este nuevo reto, Johan", compartió el conjunto regio a través de sus redes sociales.

Así fue el paso de Johan Rojas con Rayados

Johan Rojas llegó a Rayados en el 2024 y disputó la Leagues Cup de ese año y el Apertura 2024, mientras que para el siguiente torneo fue cedido a Necaxa en donde compitió en el Clausura 2025 y Apertura 2025; sin embargo, regresó a Monterrey para jugar el Mundial de Clubes en donde disputó 27 minutos repartidos en dos partidos.

