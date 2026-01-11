Atlético de San Luis vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Clausura 2026; marcador online
Tigres, el subcampeón de la Liga BBVA MX, arranca su camino visitando al Atlético de San Luis
Los Tigres arrancan su camino en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este domingo 11 de enero visitando al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Alfonso Lastras de la capital potosina.
Te puede interesar: Peligra el regreso de Raúl Jiménez a la Liga BBVA MX por esta increíble razón
RESUMEN: Mazatlán 1 - 2 Juárez | J1 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes