El jugador que fue convocado a la Selección Mexicana después de más de 1 año para enfrentar a Jamaica

La Selección Mexicana se dice lista para disputar la última fecha FIFA del año, misma que, a su vez, será la segunda de Rafael Márquez al mando del cuadro nacional. Ante ello, el técnico azteca lanzó, hace unos días, la convocatoria para enfrentar con éxito estos dos partidos.

Es así como la Selección Mexicana ha comenzado su preparación para medirse a Jamaica en los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF. Ante ello, dentro de las sorpresas figura un elemento que fue convocado por última vez hace más de un año. ¿De quién se trata?

¿Cuánto tiempo pasó desde que Rodrigo Huescas fue convocado a la Selección Mexicana?

Fueron más de 375 los días que Rodrigo Huescas estuvo fuera de actividad debido a una rotura de ligamento cruzado que vivió en la rodilla derecha. Esto no solo evitó que fuera habitual en el esquema del Copenhague, sino que también le impidió jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Hasta antes de su lesión, Rodrigo Huescas era un habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana, por lo que su participación en el Mundial era prácticamente un hecho. Ahora, el canterano de Cruz Azul se dice listo para recuperar su presencia luego de la convocatoria por parte de Rafael Márquez.

En ese sentido, vale decir que desde que regresó de su lesión el pasado 15 de octubre, Rodrigo ha tenido cada vez más minutos al grado de registrar más de 250 minutos, motivo por el cual se espera que llegue con buena regularidad para enfrentar al conjunto caribeño este mismo mes.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Mexicana ante Jamaica?

La Selección Mexicana y el combinado de Jamaica se verán las caras en duelos correspondientes a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. La ida está programada para el sábado 14 de noviembre, mientras que la vuelta será tres días después en la cancha del BBVA Bancomer.