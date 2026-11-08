La preocupación del América; existe un caso de alerta por Brian Rodríguez rumbo a la Liguilla

América registra un bache de resultados y funcionamiento justo en la parte más importante de la temporada, y tal situación guarda estrecha relación con lo que ocurre con algunos de sus elementos, destacando el estado físico del extremo por izquierda uruguayo Brian Rodríguez.

Para nadie es un secreto que Brian Rodríguez se ha vuelto uno de los mejores jugadores del Club América en los últimos meses. Por tal motivo, el hecho de que haya tenido pocos minutos en este tramo final de la temporada ha generado cierta preocupación entre la comunidad azulcrema.

¿Cuál es el verdadero estado físico de Brian Rodríguez, jugador de Cruz Azul?

En medio de la noticia que implica un nuevo acuerdo de renovación con la institución azulcrema hasta el 2030, ahora se especula que Brian Rodríguez no está pasando por su mejor momento físico luego de los pocos minutos que tuvo ante Xolos, así como no ser convocado en el partido frente a Toluca.

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Sus pocos minutos en estos compromisos podría ser una de las razones principales por las cuales el Club América no ha sumado los minutos esperados en el terreno de juego; sin embargo, el portal Marca menciona que la situación física de Brian Rodríguez ha generado incógnita en el plantel dado que durante esta semana estuvo en observación médica.

La fuente en turno menciona que el seleccionado nacional por Uruguay presenta una serie de molestias musculares que podrían volver si es que no existe una recuperación exitosa, hecho que llegaría precisamente a unas semanas para el inicio de la Liguilla del Apertura 2026.

¿Cuáles son los números de Brian Rodríguez en América?

Fue en agosto del 2022 cuando el América apostó por Brian Rodríguez para ficharlo directamente de la MLS, más precisamente del LAFC. Desde su arribo a la institución capitalina, el charrúa ha destacado al sumar 46 anotaciones y 32 pases a gol en 168 duelos disputados.