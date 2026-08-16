EL LEGADO SIGUE: Aldo Patricio De Nigris DEBUTA en la Liga BBVA MX con Rayados

El legado de la familia De Nigris en Monterrey es basto tras las carreras de Aldo y Antonio. Ahora, se escribió un nuevo capitulo en la historia familiar con el debut de Aldo Patricio De Nigris con los Rayados durante el duelo contra los Bravos de Juárez en el marco de jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El joven de 18 años entro al “Gigante de Acero” al 63’ para tomar el lugar de Diego Rossi luego de que el uruguayo marcó el quinto gol de los Rayados. La primera jugada en la que se involucró Aldo Patricio De Nigris fue una falta sobre Javier Aquino.

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Su tío Antonio jugó 82 partidos con los Rayados y marcó 36 goles durante su estancia entre 2000 y 2003. Mientras tanto, su padre fue un histórico de Monterrey luego de jugar 232 partidos, anotar 83 veces y repartir 32 goles; además fue dos veces campeón de la Liga BBVA MX con el equipo regio y sumó tres títulos de la Concacaf Champions League.

Día de debut.✍🏼 Que sea el inicio de una carrera llena de éxitos, Aldo Patricio.👊🏼🔥@Rayados_FB pic.twitter.com/mQEkJIFlvv — Rayados (@Rayados) August 16, 2026

Matías Almeyda debuta a Aldo Patricio De Nigris en primera división

Aldo Patricio De Nigris ha jugado con los equipos Sub-19 y Sub-21 de los Rayados desde el Apertura 2024 y su ascenso al primer equipo lucía complicado debito al talento que tiene el conjunto regio en la posición en la que él se desempeña. Sin embargo, Matías Almeyda demostró su confianza en el joven de 18 años para darle sus minutos en la primera división del futbol mexicano luego de hacer toda la pretemporada e incluirlo en la plantilla que participó en la Leagues Cup.

En cuestiones internacionales, Aldo Patricio De Nigiris ha jugado para la Selección Mexicana en categorías inferiores, pero con la Sub-17 fue con la que más destacó. El joven nacido en San Pedro Garza disputó el campeonato de la Concacaf y en la Copa del Mundo de la categoría durante 2025. En el campeonato regional marcó dobletes contra Dominica y Barbados mientras que en el mundial logró anotarle a Corea del Sur y a Suiza en la fase de grupos.