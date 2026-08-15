Gigante de Europa presenta BAJÍSIMA oferta por la Hormiga González

El interés del Olympiakos de Grecia por Armando “La Hormiga” González, seleccionado nacional de México, es real. De acuerdo con información de Omar Villa, reportero de Azteca Deportes, el Olympiakos realizó una oferta por González, pero la cantidad propuesta económica es demasiado baja para las pretensiones del club de Guadalajara.

Aunque no hay cifras oficiales, esta fue la primera oferta del club griego por el delantero de 23 años y la directiva rojiblanca no está conforme con ella. De acuerdo con Transfermarkt, la valoración de mercado del delantero es de 15 millones de dólares.

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González ha tenido un arranque del torneo complicado ya que no logró anotar en los tres primeros partidos del Apertura 2026 y suma 195 minutos sin gol. Además, en la Leagues Cup tampoco logró marcar pese a jugar 164 minutos contra los clubes de la MLS. Ahora, las Chivas están programadas para enfrentar a Santos Laguna en la Jornada 4 del torneo y el ariete buscará romper la sequía ante el conjunto lagunero.

Los números de Hormiga González que generan interés de un gigante de Europa

El “34” de las Chivas ha disputado 69 partidos con el club que lo formó en su mayor nivel y hasta ahora suma 29 goles con cuatro asistencias. El delantero se ganó la confianza de Gabriel Milito en los últimos torneos y desde el Apertura 2025 ha sido titular de los rojiblancos. Durante su etapa formativa con los equipos de categorías inferiores sumó 22 tantos en 64 encuentros disputados ocho partidos desde que debutó en noviembre de 2025 y suma un gol. Su única anotación la logró en un partido amistoso antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Islandia.

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