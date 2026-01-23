ÚLTIMA HORA: Nuevo goleador MEXICANO en Europa

El delantero mexicano Stephano Carrillo de 19 años, originario de Durango y formado en las fuerzas básicas de Santos Laguna, consiguió su primer gol oficial en el futbol europeo durante el partido entre FC Dordrecht y Den Bosch, correspondiente a la Eerste Divisie, la segunda categoría del futbol de los Países Bajos.

El atacante, quien pertenece al Feyenoord, se encuentra cedido al Dordrecht con el objetivo de sumar minutos y continuidad en el futbol profesional europeo. En este encuentro, Carrillo inició en el banco de suplentes e ingresó al terreno de juego al minuto 65.

Cinco minutos después de su ingreso, el futbolista mexicano participó en el marcador, la jugada se originó tras un error defensivo del conjunto de Den Bosch, cuando un zaguero intentó regresar el balón hacia su portero. Carrillo anticipó la acción, recuperó el esférico dentro del área y definió con disparo cercano al punto penal, enviando el balón al fondo de la red.

Su primer gol en el viejo continente

La anotación representó el primer gol oficial de Carrillo en Europa, dentro de una temporada en la que ha tenido participación constante con el conjunto de Dordrecht. Con este compromiso, el delantero alcanzó 20 partidos disputados en la campaña actual, sumando minutos tanto como titular como en labores de revulsivo.

En cuanto al desempeño colectivo, el FC Dordrecht se ubica actualmente en la posición 13 de la tabla general, con 28 unidades, dentro de la competencia de la Eerste Divisie. El equipo continúa su participación en la temporada regular, con el objetivo de escalar posiciones en la clasificación.

La cesión al Dordrecht forma parte del proceso de desarrollo del futbolista mexicano, quien busca consolidar su adaptación al futbol neerlandés y ganar experiencia competitiva en Europa.