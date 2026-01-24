Las dos LEYENDAS del América que compiten junto a CRISTIANO RONALDO por el campeonato de goleo de la Liga Saudí

La temporada 2025/2026 de la Liga Profesional Saudí tiene un vínculo directo con el futbol mexicano. Dos exdelanteros del Club y campeones con el América, Julián Quiñones y Roger Martínez, se encuentran en la parte alta de la tabla de goleo y disputan el liderato frente a Cristiano Ronaldo, máximo referente del campeonato.

En el contexto actual del torneo, la pelea por el título de goleo se mantiene cerrada. Cristiano Ronaldo suma 16 goles con Al-Nassr, detrás de él aparecen Julián Quiñones, con 15 anotaciones, y Roger Martínez, con 14.



Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Nuevo goleador MEXICANO en Europa

De campeones en México a competir contra CR7

Julián Quiñones se ha consolidado como el principal referente ofensivo del Al-Qadsiah, en su primera temporada completa en Arabia Saudita, registra 15 goles de liga y 17 en todas las competencias, incluida la Copa del Rey de Campeones de Arabia. Sus números incluyen varios dobletes y hat-tricks, que lo colocan como el jugador más determinante de su equipo. Quiñones llegó a la liga saudí tras salir del América en julio de 2024, luego de ser pieza clave en el bicampeonato de las Águilas en el Apertura 2023 y Clausura 2024, en una transferencia cercana a los 15 millones de dólares.

Roger Martínez vive un repunte goleador con el Al-Taawoun, el colombiano se ha establecido como delantero centro titular y acumula 14 goles en la liga, cifra que lo mantiene dentro del top cinco de anotadores del torneo. Su desempeño contrasta con su etapa final en México. Con el América ganó títulos de Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones, además de dejar registros de goles destacados. Su salida del club se dio al término de su contrato, lo que permitió su marcha como agente libre.

A mitad de la campaña, Quiñones y Martínez se mantienen como los principales perseguidores de Cristiano Ronaldo en la lucha por la Bota de Oro saudí. Ambos, con pasado en Coapa, protagonizan una de las competencias individuales más relevantes de la temporada en el futbol de Medio Oriente.

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO una de las MEJORES ligas del mundo