El Manchester City prepara un bombazo para el mercado con una de las joyas del Bayern Munich

El Manchester City ya comienza a planificar el futuro de una de las posiciones más determinantes en el esquema de Pep Guardiola: el mediocentro defensivo. En ese contexto, el nombre de Aleksandar Pavlovic, joven talento del Bayern de Múnich, ha aparecido en el radar del club inglés como una posible alternativa a largo plazo para reemplazar a Rodri Hernández, actual referente absoluto del equipo.

Rodri se ha convertido en una pieza insustituible para el City en las últimas temporadas. Su influencia en la salida de balón, su capacidad para controlar el ritmo del partido y su solidez defensiva lo han llevado a ser considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo. Sin embargo, su creciente carga de minutos, algunas molestias físicas recientes y el paso del tiempo han llevado a la dirección deportiva a estudiar opciones que aseguren continuidad en una posición clave.

Es ahí donde surge el interés por Aleksandar Pavlovic, mediocampista alemán de apenas 21 años que ha ganado protagonismo en el Bayern de Múnich. Formado en las categorías juveniles del club bávaro, Pavlovic destaca por su inteligencia táctica, buena distribución del balón y capacidad para jugar como mediocentro posicional, un perfil que encaja con el estilo que Guardiola exige en esa zona del campo.

Reportes de medios especializados en el mercado de fichajes indican que el Manchester City ha seguido de cerca su evolución durante la última temporada. El club inglés valora especialmente su madurez pese a su juventud, así como su disciplina táctica, aspectos fundamentales para desempeñarse en un equipo que basa su juego en el control y la posesión.

No obstante, cualquier posible operación no sería sencilla. Pavlovic tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2029 y el club alemán lo considera parte de su proyecto a futuro. Además, el propio jugador no ha manifestado públicamente intención de abandonar Múnich, donde ha logrado consolidarse en la rotación del primer equipo. Esto convierte al interés del City, por ahora, en una maniobra de seguimiento más que en una negociación avanzada.

