Kylian Mbappé marca ante Sevilla e iguala récord de Cristiano Ronaldo con Real Madrid que parecía imposible

Kylian Mbappé convirtió este sábado 20 de diciembre el segundo gol del Real Madrid en su victoria ante el Sevilla desde el manchón penal y de paso igualó una marca que pertenecía a Cristiano Ronaldo en la institución Merengue que parecía imposible de alcanzar.

Kylian Mbappé iguala a Cristiano Ronaldo con más goles en año calendario

Kylian Mbappé ha terminado un 2025 histórico para su carrera al igualar la marca de Cristiano Ronaldo de más goles en un año calendario con 59 tantos con la camiseta del Real Madrid, incluyendo partidos de LaLiga, UEFA Champions League, Mundial de Clubes, Copa del Rey y Supercopa de España.

El delantero francés buscó por todos los medios igualar la marca de CR7, pero fue a través de la via penal que logró el récord y para poner la cereza en el pastel celebró al estilo de Cristiano Ronaldo corriendo hasta un rincón de la cancha y saltando.

Cristiano Ronaldo había conseguido su marca en el 2013 cuando vivió un año histórico y que fue el preámbulo del 2014 en el que conquistaría la Champions, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Erling Haaland superó a Cristiano Ronaldo

Este mismo sábado, pero en Inglaterra, Erling Haaland superó la marca de goles que consiguió Cristiano Ronaldo durante su paso por la Premier League al convertir un doblete ante el West Ham United y llegar a las 104 anotaciones.

