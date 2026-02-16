El Manchester United quiere reforzarse con una estrella de la Liga Española

El mercado de fichajes en Europa comienza a tomar forma y uno de los nombres que ha surgido en la órbita del Manchester United es el del español Marcos Llorente, actual futbolista del Atlético de Madrid. Diversos medios deportivos ingleses han señalado que el club de Old Trafford valora seriamente su incorporación como parte del proceso de reestructuración de la plantilla.

La dirección deportiva del United busca reforzar el centro del campo con jugadores que combinen experiencia internacional, despliegue físico y capacidad táctica. En ese perfil encaja Llorente, quien se ha consolidado en el Atlético como un futbolista polivalente, capaz de desempeñarse como mediocentro, interior e incluso en funciones más abiertas por banda o como carrilero. Esa versatilidad ha sido uno de los puntos más destacados en los informes que maneja el club inglés.

Según reportes de prensa británica, el Manchester United habría presentado una primera oferta que rondaría los 35 millones de euros, cifra que podría ajustarse dependiendo de la postura del conjunto madrileño. El Atlético, por su parte, mantiene contrato con Llorente hasta 2027, lo que le otorga margen de maniobra en cualquier negociación. No obstante, como ocurre en cada ventana de transferencias, el aspecto financiero y la planificación deportiva pueden resultar determinantes.

A sus 31 años, Llorente cuenta con amplia experiencia en competiciones de alto nivel, incluidas participaciones constantes en la Liga de Campeones y en torneos internacionales con la selección española. Su intensidad, capacidad de recorrido y disciplina táctica lo convierten en un perfil atractivo para la exigencia de la Premier League.

