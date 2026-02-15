Zague explota contra el América tras caer ante Chivas: “Así no se pierde”

Luis Roberto Alves “Zague”, exdelantero, analista de Azteca Deportes y referente histórico de las Águilas, no ocultó su molestia a través de sus redes sociales por la forma en que el equipo del América fue derrotado por las Chivas del Guadalajara en el estadio Akron, señalando tanto el planteamiento como la actitud de los jugadores.

¿Cómo fue la crítica de Zague sobre la derrota del América en el Clásico Nacional?

Zague publicó que el América decepcionó no solo en lo táctico, sino también en la manera de encarar un partido de máxima rivalidad. “Poco ambicioso, desarticulado, lento en sus transiciones, pero lo más preocupante es la nula inspiración de la mayoría de sus futbolistas”, expresó. Para el exjugador de la Selección Mexicana, lo más grave fue la falta de carácter y de propuesta ofensiva en un duelo que exige intensidad y orgullo.

La frase con la que cerró su mensaje resume el sentir de gran parte de la afición azulcrema: “¡Hay formas de perder, así no!”. Con ello, Zague dejó claro que, aunque las derrotas son parte del futbol, la manera en que se afrontan los Clásicos define la identidad del club.

Las palabras de Zague se interpretan como un llamado de atención al plantel y al cuerpo técnico. El América, que venía con expectativas altas, mostró un desempeño que dejó dudas sobre su capacidad de reacción en momentos clave. La falta de ambición y la desconexión entre líneas fueron señaladas como los principales problemas.

¿Cuál fue la reacción de los aficionados americanista por los comentarios de Zague?

El mensaje del histórico goleador se viralizó rápidamente, generando debate entre aficionados y analistas. Muchos coincidieron en que la crítica refleja la exigencia que siempre ha acompañado al América: competir con intensidad y nunca dar un partido por perdido.

La derrota ante Chivas no solo significó un golpe en la tabla, sino también en el orgullo del club. Con las palabras de Zague resonando en el ambiente, las Águilas están obligadas a reaccionar en sus próximos compromisos.