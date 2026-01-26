El Manchester United se podría deshacer de otro villano gracias a un rival directo en la Premier League

El nombre de Harry Maguire ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación del mercado de fichajes en Inglaterra, esta vez vinculado con una posible llegada al Chelsea. El defensor central del Manchester United, uno de los zagueros más experimentados de la Premier League, aparece como una opción que los Blues analizan de cara a las próximas ventanas de transferencias.

Maguire, de 32 años, atraviesa una etapa de redefinición en Old Trafford. Tras varios años como referente defensivo y capitán del equipo, su rol ha cambiado con el paso de las temporadas, alternando titularidades y suplencias. A esto se suma su situación contractual, ya que su vínculo con el Manchester United entra en su tramo final, un escenario que abre la puerta a posibles movimientos si no se concreta una renovación a largo plazo.

Desde Stamford Bridge, el interés por el central inglés responde a una necesidad clara: sumar experiencia y liderazgo a una defensa conformada mayoritariamente por futbolistas jóvenes. El Chelsea ha apostado en los últimos años por talento en desarrollo, pero la irregularidad defensiva ha llevado a la directiva a valorar perfiles consolidados que puedan aportar jerarquía inmediata y orden táctico.

Maguire encaja en ese perfil por su conocimiento de la liga, su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad para organizar la línea defensiva. Además, su trayectoria con la selección inglesa, donde ha sido un habitual en torneos internacionales, respalda su estatus como un futbolista de peso en el fútbol europeo.

