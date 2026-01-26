¡BOMBAZO! Joya de La Masía sale con destino al PSG

El mercado de invierno cierra con un golpe duro sobre la mesa. El Paris Saint-Germain está a detalles de conseguir uno de los fichajes con más proyección del año, al hacerse con los servicios de la joven promesa del Barcelona, Dro Fernández, por una cifra cercana a los 7 millones de euros, que liquidará su clausula de recisión que tenía el canterano.

El mediocampista español de tan solo 18 años, cuyo nombre real es Pedro Fernández, llegará a la capital francesa con un contrato hasta la temporada 2030, tras las intensas negociaciones entre ambos clubes. SU salida ha dejado un sabor amargo en el Camp Nou, donde el técnico Hansi Flick lo consideraba una perla de la cantera y había permitido su debut en septiembre del año pasado.

Dro Fernández sale en busca de minutos

La operación se cerró tras varios días de tensión, en los que incluso se habló de que el técnico alemán había apartado al futbolista del grupo tras conocer su decisión. Finalmente, la directiva azulgrana aceptó el traspaso, incapaz de retener a un jugador decidido a dar el salto a un proyecto que le ofrece más minutos y actividad a corto plazo.

Fernández, de raíces filipinas, había disputado cinco partidos con el primer equipo blaugrana, registrando una asistencia. Ahora, se une al campeón vigente de la Champions League, donde buscará continuar su desarrollo bajo las órdenes de Luis Enrique, en un movimiento que refuerza la política de apuesta por el talento joven del club parisino.

