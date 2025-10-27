deportes
Noticias
Azteca Deportes
Internacional
Nota

El Mexicano que podría descender en una de las ligas Top de Europa

El Genoa de Johan Vásquez no ha podido ganar en el arranque de la Serie A de Italia y es último de la clasificación con solo 3 puntos en 8 jornadas

Johan Vásquez
EFE
Iván Alfie
Internacional
Después de 8 jornadas en la Serie A de Italia el Genoa de Johan Vásquez no ha podido ganar en el torneo, el equipo del mexicano es último de la clasificación con 3 puntos y peligra en la zona de descenso en el inicio de la campaña.

Este fin de semana el Genoa cayó 2-1 en su visita ante el Torino, el defensor de la Selección Azteca fue titular y jugó los 90 minutos como capitán del equipo, una vez más dejaron ir la ventaja en el Calcio para salir sin puntos en el encuentro.

El Genoa comenzó ganando al minuto 7 con una anotación de Morten Thorsby, sin embargo, los locales remontaron con goles de Stefano Sabelli (Autogol) y Guillermo Maripan (90’) para quedarse con los 3 puntos.

Está es la tercera vez en la campaña que el conjunto que defiende Vásquez pierde una ventaja en el marcador, Bolonia en la jornada 4 (2-1), Napoli en la fecha 6 (2-1) y ahora el Torino, además siguen sin poder ganar sumando solo tres empates.

Este miércoles el Genoa recibe al Cremonense que marcha en el lugar número 11 de la tabla con 11 puntos en donde Vasquez enfrentará a su ex equipo y buscará la primera victoria de su club en la Serie A.

Johan ha disputado los 8 partidos de la temporada como titular, siendo el capitán de la institución y líder del cuadro que dirige Patrick Vieira.

Iván Alfie

Iván Alfie

