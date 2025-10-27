¡Malas noticias! Alexis Vega sale en camilla por lesión frente a los Tuzos del Pachuca en la jornada 15 de la Liga MX

Durante la jornada 15 del Apertura 2025 en la Liga Mx Alexis Vega abandonó el campo en camilla en el juego frente al Pachuca, el delantero de los Diablos Rojos sintió una molestía en la pierna izquiera y se tiró al piso para recibir la asistencia en una imagen desgarradora para la afición del Chorizo Power.

Entre lágrimas Vega salió del campo para ser sustituido por el paraguayo Robert Morales, todo parece indicar que sería un desgarro muscular a falta de la confirmación médica por parte del club, lo que sería una baja importante en el plantel de Antonio Mohamed.

Te podría interesar: ¡Entran a puestos de Play In! Santos vence a Querétaro, acumula tres juegos sin perder y sueña con la Fase Final del Apertura 2025

Tabla general Apertura 2025, Liga Mx

Los Diablos empataron 2-2 en casa contra los Tuzos para mantenerse en el primer lugar de la tabla general con 33 puntos en el Apertura 2025 de la Liga Mx, aunque ahora solo un punto los separa de Tigres y Cruz Azul.



Toluca (33 pts) Tigres (32 pts) Cruz Azul (32 pts) América (31 pts) Monterrey (30 pts) Chivas (23 pts) Pachuca (22 pts) Tijuana (21 pts)

Te podría interesar: “Denme al mejor” Jermell Charlo quiere volver al boxeo para pelear ante Terence Crawford

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

De confirmarse la lesión Vegas estaría en duda para el cierre del torneo en donde Toluca enfrentará al Atlas (J16) de visita y ante el América (J17) en el Estadio Nemesio Diez.

Alexis Vega representa casi un tercio de los goles anotados por el Toluca este torneo con 4 anotaciones y 8 asistencias, siendo además el Capitán del equipo, al final del partido se le vio con problemas para apoyar el pie y con una bolsa de hielo en el muslo de la pierna izquierda.