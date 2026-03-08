El nuevo director técnico que busca el Tottenham

El Tottenham vive uno de los peores momentos en su historia, ocupan la posición 16 y han vivido un calvario en los últimos meses. Ahora el banquillo de los Spurs vuelve a estar en el ojo del huracán. Apenas unas semanas después de la llegada de Igor Tudor, enfrenta un futuro incierto tras un inicio catastrófico con tres derrotas en sus primeros tres partidos de liga que han dejado al equipo a un punto de la zona de descenso, con solo nueve jornadas por disputarse.

De acuerdo con diversos reportes, la directiva del cuadro londinense ya evalúa un relevo para la siguiente temporada. Y el nombre que más fuerza cobra es el de Thiago Motta, el mismo técnico al que Tudor reemplazó en la Juventus hace casi un año.

Thiago Motta es el candidato

Motta fue destituido en marzo de 2025 tras una campaña decepcionante con la Vecchia Signora, pese a los grandes desembolsos en fichajes. Tudor tomó las riendas aquel plantel con un contrato a corto plazo que, tras impresionar en los primeros meses, le valió una extensión hasta 2028. Sin embargo, el croata no duró y fue cesado en octubre del año pasado y reemplazado por Luciano Spalletti.

Ahora, el destino vuelve a cruzar sus caminos. Mientras Tudor se hunde en Londres, Motta emerge como uno de los principales candidatos para ocupar su lugar. Junto a él, también suena el italiano Roberto De Zerbi, actualmente sin equipo tras su paso por el Olympique de Marsella.

La ironía del destino futbolístico podría escribir un nuevo capítulo. Pese a que todo podría cambiar en el peor de los casos si el combinado del norte de Londres cae a la segunda división, hay una historia de cara al siguiente estratega. El hombre que sustituyó a Motta en la Juve podría ser sustituido por Motta, el desenlace se conocerá en las próximos encuentros.

