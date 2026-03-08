Jurgen Klopp saldría del retiro para dirigir a un grande de España

El estratega alemán, de 58 años, se retiro por un momento de la dirección en 2024 tras un legendario y exitoso paso por el Liverpool para asumir el cargo como Director Global de Futbol en Red Bull, con contrato hasta 2029. Sin embargo, su intención sería abandonar ese puesto al término de la actual campaña, un detalle que facilitaría su llegada a la capital española.

En caso de que se concrete la operación, esto supondría un giro radical en la estructura del conjunto rojiblanco. Klopp, conocido por ser un experto táctico, su estilo de alta intensidad y su capacidad para ganar títulos, encajaría en un club que ha desafiado consistentemente a los gigantes de La Liga como Real Madrid y Barcelona.

Klopp también está en la mira del Madrid

Diego Simeone, por su parte, tiene contrato hasta 2027 con una sueldo de 13 millones de euros por temporada, una cifra que solo superan cuatro técnicos en el mundo y que podría ser lo suficientemente atractiva para tentar al alemán. Aunque el argentino ha sido el entrenador mejor pagado del mundo durante muchos años, su ciclo podría estar llegando a su fin si la directiva decide apostar por un relevo generacional, debido al desgaste de la relación entre ambas partes.

El nombre de Klopp también ha sonado con fuerza para el Real Madrid, pero ahora es el Atlético quien parece negociar en secreto para hacerse con uno de los técnicos más laureados y carismáticos del panorama europeo. El verano promete emociones fuertes con muchos movimientos de como dos estrategas de élite pueden cambiar de rumbo.

