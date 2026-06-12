¡Espectacular! Así fue el primer gol en la historia de un Mundial en Canadá

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a Canadá, siendo Toronto al ciudad elegida para abrir actividades en esta país que por primera vez en su historia es sede de la gran fiesta de verano, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues el primer gol llegó por conducto de Jovo Lukić, jugador de Bosnia Herzegovina, rival del anfitrión este viernes 12 de junio.

En la ceremonia inaugural y el previo al partido, se vivió un ambiente de fiesta en el Estadio Toronto que lucía un lleno espectacular desde 3 horas antes del compromiso, además, una buena cantidad de aficionados bosnios también se hicieron presentes en el inmueble.

Se cantaron los himnos, inició el partido y todo era felicidad, hasta que al minuto 21 del primer tiempo apareció el delantero Jovo Lukić, jugador del FC Universitatea Cluj, quien en un tiro de esquina apareció prácticamente en el área chica y sin marca para simplemente poner la cabeza y empujar el balón al fondo de las redes, desatando la locura de los 2 mil aficionados de Bosnia presentes en el inmueble.

De esta forma, el conjunto europeo estaba dando la campanada en condición de visitante y dejando en silencio a una afición que estaba viviendo una verdadera fiesta en Canadá.

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Próximos partidos de Canadá y Bosnia Herzegovina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El próximo partido de Canadá será ante su similar de Qatar, selección en la que parte como gran favorito, este duelo se llevará a cabo el jueves 18 de junio en punto de las 4:00 pm tiempo del centro de México en el Estadio BC Place Vancouver.

Por su parte, el combinado bosnio se enfrentará a la peligrosa Suiza el mismo jueves 18 de junio a la 1:00 pm en el Estadio Los Angeles en Inglewood, California.