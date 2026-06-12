Partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY viernes 12 de junio del Mundial 2026™

Este viernes 12 de junio la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regala uno de los platillos más esperados de la primera fase. Los coanfitriones del torneo, la selección de los Estados Unidos, hacen su debut enfrentando a la siempre aguerrida escuadra de Paraguay. Para que no gastes un solo centavo y disfrutes de este partidazo, TV Azteca trae la transmisión completamente GRATIS y con el mejor equipo de analistas del mundo mundial.

Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO y GRATIS, partido de la Jornada 1 del Mundial 2026

La cobertura previa arrancará en punto de las 18:50 horas (tiempo del centro de México), permitiéndote calentar motores diez minutos antes del silbatazo inicial de este choque correspondiente al Grupo C.

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El análisis y la crónica del encuentro estarán comandados por la icónica y divertida dupla de Christian Martinoli y el "Doctor" Luis García, acompañados de las ocurrencias en el arco de Jorge Campos y la presencia física de Zague. Por si fuera poco, la transmisión contará con las voces de jerarquía internacional de dos históricos de las Copas del Mundo y el Real Madrid: Jorge Valdano y el goleador español Fernando Morientes. El equipo lo completan las coberturas a pie de cancha e información de primera mano a cargo de Carlos Guerrero y David Medrano.

La mesa está servida para una tarde inolvidable de futbol. Conéctate a las 18:50 horas a las pantallas de TV Azteca y vive el debut de los Estados Unidos con la mejor narración.

