La final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres marca un capítulo inédito en la historia de la Liga BBVA MX: será la primera vez que ambas instituciones se enfrenten por un título. Durante todo el torneo, los dos equipos dominaron la tabla general.

Mientras los Felinos se destacaron por su solidez defensiva, los Diablos Rojos marcaron territorio con su poder ofensivo. El pasado 11 de diciembre, el plantel auriazul tomó ventaja con un 1-0. Sin embargo, el equipo mexiquense llega con la etiqueta de campeón vigente tras coronarse en el Clausura 2025 ante América.

¿Qué necesita Toluca para ser campeón del Apertura 2025?

En duelos de Liguilla, Tigres domina la estadística con 5 series ganadas de 6, pero Toluca se quedó con la más reciente: la semifinal del Clausura 2025. Ahora, el título se definirá en un duelo sin ventaja por posición, donde todo dependerá del marcador global.

Para quedarse con el título este domingo 14 de diciembre, los dirigidos por Antonio Mohamed están obligados a ganar por 2 goles de diferencia en el tiempo reglamentario. Ese resultado les daría el campeonato sin necesidad de alargue.

Pero si los dirigidos por Guido Pizarro ganan solo por 1 gol, el encuentro se extenderá al tiempo extra. De persistir el empate en el global, la final se decidirá en tanda de penales. Cualquier empate o derrota en la vuelta dejará a Tigres como campeón del Apertura 2025 .

¿Cuál es el récord con el que Toluca alcanzaría a Pumas, León y Atlas si gana el Apertura 2025?

El proyecto de Antonio Mohamed podría escribir una página dorada para su equipo. 'El Turco', ya logró un campeonato en apenas 6 meses y ahora busca el bicampeonato. Por lo tanto, si los Diablos Rojos conquistan el Apertura 2025, se unirán a un grupo exclusivo de equipos que han logrado coronarse en torneos consecutivos desde la instauración de los torneos cortos en 1996: Pumas, León, Atlas y América.

Pero, además del récord, el equipo del Estado de México también tiene en la mira alcanzar los 12 títulos y empatar a Chivas como el segundo equipo más ganador del país, solo por detrás de América, que tiene 16.

¿Dónde ver el partido de Toluca vs. Tigres UANL en vivo?

La gran final del Apertura 2025 se disputará este domingo 14 de diciembre de 2025 a las 7 PM en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, en el Estado de México. La transmisión en vivo estará disponible a través de Azteca 7.

Este es el horario del partido en otros países: