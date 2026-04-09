El récord histórico de Chivas que Armando “Hormiga” González buscará romper en la recta final del Clausura 2026

Armando “Hormiga” González vive uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero de Chivas ha demostrado un gran nivel en el último año, al grado de compartir el campeonato de goleo en el Apertura 2026 y su capacidad frente al arco lo tiene hoy muy cerca de meterse en la historia del Rebaño Sagrado como un grande.

Actualmente, la “Hormiga” está a solo tres goles de igualar una marca histórica, see trata del récord de Jaime Pajarito, quien anotó 27 goles en la temporada 1980-1981.

Armando suma 24 tantos hasta el momento, por lo que podría alcanzarlo en las próximas Jornadas del Clausura 2026, atrás de ellos aparecen nombres importantes como Omar Bravo con 22 goles (2006-2007), Javier “Chicharito” Hernández con 21, y Salvador Reyes, lo que dimensiona el impacto de su rendimiento en el balompié nacional.

El gran nivel del atacante no ha pasado desapercibido en Europa. Equipos como Feyenoord son los que más interés han mostrado, buscando incluso cerrar su fichaje antes del Mundial. También el West Ham lo sigue de cerca para el próximo mercado. Incluso se ha reportado que FC Barcelona y Celtic han sondeado su situación.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT, los reportes apuntan a que Javier Aguirre lo contempla como una opción importante en el ataque, incluso peleando por un lugar como segundo delantero por encima de nombres como Santiago Giménez y Germán Berterame.

Con goles, interés europeo y posibilidades mundialistas, la “Hormiga” está firmando una temporada que podría marcar un antes y un después en su carrera, consolidándose como una de las grandes figuras del futbol mexicano actual.

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La ‘Hormiga’ no afloja en la lucha por el título de goleo del Clausura 2026, ¿caerán más ante los felinos? 🤔#SábadoFelino



👇TIGRES VS CHIVAS

📅 Sábado 11 de abril

🕔4:50 PM⁣

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¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 entre Tigres y Chivas?

El duelo entre Tigres y Chivas se podrá ver a través de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7. También estará disponible en el sitio web y la app oficial de la televisora.

La transmisión contará con el sello característico, con la narración de Christian Martinoli, el análisis de Jorge Campos, David Medrano y Zague, además de los reportes desde cancha con Villa Villa.