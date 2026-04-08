¿Fan de la ‘Hormiga’ González? Jugador ESTRELLA del América hace la famosa celebración del goleador de Chivas

Durante la última Fecha FIFA, previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT, se vivió un momento curioso dentro de la concentración de la Selección Mexicana, cuando un defensor del América sorprendió al replicar la ya conocida celebración de Armando “la Hormiga” González, delantero de Chivas, que ha ganado notoriedad por su estilo dentro y fuera de la cancha.

El momento se dio durante uno de los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde la propia selección compartió en sus redes sociales un video que reflejaba el gran ambiente en el grupo.

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En las imágenes aparece Israel Reyes junto al atacante rojiblanco, imitando su famosa celebración, gesto que rápidamente llamó la atención de los aficionados. La “Hormiga” vive un gran momento futbolístico, acumulando 24 goles en el último año futbolístico, cifra que lo coloca entre los delanteros más peligrosos del momento a nivel mundial.

En cuanto a la actividad en la cancha, México empató sin goles ante Portugal durante la reinauguración del Estadio Banorte y contra Belgica 1-1 en el Soldier Field en Chicago. En ambos encuentros, Israel Reyes destacó con actuaciones sólidas en defensa, reafirmando su nivel en un escenario que ya considera su casa en los últimos torneos. Su rendimiento, al igual que el de González, no ha pasado desapercibido, despertando el interés de clubes europeos de cara al futuro cercano.



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Interés europeo crece por Armando “Hormiga” González e Israel Reyes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT

El delantero mexicano Armando “Hormiga” González se ha convertido en uno de los nombres más atractivos del mercado internacional, con varios clubes europeos siguiéndole la pista de cerca.

De acuerdo a los últimos reportes, el Feyenoord es el equipo que más fuerte suena para hacerse con sus servicios, incluso con la intención de cerrarlo antes del Mundial. Además, el West Ham United mantiene un monitoreo constante, mientras que el Borussia Dortmund lo tienen en su lista de opciones. Otros clubes como el Barcelona y el Celtic también han sido vinculados de manera extraoficial.

Por su parte, el defensor Israel Reyes ha despertado interés en el futbol europeo gracias a su versatilidad y proyección internacional, donde equipos como la AS Roma han mostrado un interés reciente y concreto, mientras que el SL Benfica aparece como otro fuerte contendiente para ficharlo.

En Wolverhampton Wanderers también siguen de cerca su situación, considerando su posible incorporación dependiendo de su planificación deportiva. En ambos casos, la cercanía del Mundial 2026 funge como un escaparate clave que podría acelerar sus salidas hacia el fútbol del Viejo Continente.

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