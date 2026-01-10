El récord que busca mantener Chivas en su debut en el Clausura 2026

Chivas ya puso en marcha la recta final de su preparación de cara al arranque del Clausura 2026. El conjunto rojiblanco inició esta semana su último bloque de entrenamientos antes de debutar el próximo sábado, cuando reciba al Pachuca en el Estadio AKRON.

El duelo de la Jornada 1 del Clausura 2026 no solo marcará el inicio de una nueva etapa competitiva para el Rebaño, sino también la oportunidad de mantener una racha positiva que ha logrado construir en sus recientes presentaciones como local. El equipo tapatío buscará aprovechar el respaldo de su afición para dejar atrás el irregular arranque que tuvo en el torneo anterior.

La racha invicta de Chivas en sus debuts como local

En sus últimos 4 partidos, Chivas ha logrado mantenerse invicto sin derrotas, con un balance de 1 victoria y 3 empates. La última derrota del Guadalajara en casa durante un debut de torneo se remonta al Apertura 2021.

Desde entonces, el Rebaño Sagrado venció 3-0 a Mazatlán, empató 0-0 frente a Juárez, quedó con 1-1 ante Santos Laguna y empate sin goles contra Toluca. En el torneo anterior, bajo el inicio del proyecto de Gabriel Milito, Chivas no pudo debutar en casa debido a la renovación del césped del AKRON.

Aquel encuentro derivó en una derrota 1-0 ante León en la Jornada 2 como visitante. Ese certamen estuvo marcado por un arranque irregular, con un repunte que llegó hasta la Jornada 10 y un cierre sólido de 7 triunfos en las últimas 8 fechas.

Clausura 2026: ¿Cómo llega Pachuca para el partido contra Chivas?

El encuentro de este sábado, programado para las 17 horas, también estará cargado de simbolismo, ya que Chivas se reencontrará con Alan Mozo, quien fue anunciado oficialmente como refuerzo del Pachuca.

El lateral se despidió recientemente del club rojiblanco con un mensaje emotivo en redes sociales, en el que destacó el vínculo especial que mantiene con la institución y su afición. De cara al Clausura 2026, el Guadalajara afronta el debut con movimientos importantes en su plantel.

Alan Mozo se suma a las bajas de Javier 'Chicharito' Hernández, Cade Cowell, Isaac Brizuela y Raúl Martínez, mientras que Alan Pulido y Érick Gutiérrez continúan a la espera de definir su futuro. En cuanto a las incorporaciones, el Rebaño reforzó sus filas con Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín, con la misión de sostener el récord de 4 partidos sin derrota en un inicio de torneo jugando como local.