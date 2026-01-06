BOMBAZO: estas son todas las bajas que tendría Chivas para el Clausura 2026

Mientras Gabriel Milito afina los últimos detalles antes del debut de Chivas en el Clausura 2026 , la directiva rojiblanca trabaja en el operativo salidas en el mercado invernal. El club buscará desprenderse de varios nombres del plantel actual que no están en los planes del argentino y sacar el mayor beneficio económicos posible por ellos.

El Rebaño Sagrado le estaría buscando sitio lejos del Estadio Akron principalmente a cuatro jugadores: Érick Gutiérrez, Ariel Castro, Alan Pulido y Alan Mozo, según Bolavip. Si bien de momento solo la baja de Mozo es oficial , el club podría anunciar alguna otra en los próximos días, dado que sus salidas estarían encaminadas.

Uno por uno, las bajas de Chivas para el Clausura 2026

A través de sus redes sociales, Guadalajara confirmó la baja de Alan Mozo este lunes 5 de enero. "Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza", escribió el club. Tras este comunicado, el futbolista fue presentado con Pachuca.

Curiosamente, no pasará mucho tiempo hasta que el lateral de 28 años de reencuentre con sus ahora excompañeros, dado que los Tuzos visitarán el Estadio Akron en la primera jornada del Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Más allá de Mozo, Chivas busca ponerle fin a la estadía de Érick Gutiérrez en Verde Valle. Según reveló OneFootball, los principales interesados en contar con sus servicios serían Pachuca (club en el que se formó) y el San Diego FC de la MLS (en donde actualmente se encuentra Hirving Lozano).

Por su parte, Cruz Azul ya negocia por Ariel Castro para sumarlo a sus filas lo antes posible. El joven futbolista de 20 años, que aún no tuvo su esperado debut en la Liga BBVA MX, es uno de los objetivos de Nicolás Larcamón y Guadalajara no pondría trabas en las negociaciones.

Finalmente, Alan Pulido es otro de los nombres que dejaría de vestir la playera de Chivas en este 2026. Si bien reportes afirman que este quiere continuar en el Rebaño, lo cierto es que el club le buscaría acomodo en otro equipo mexicano o inclusive podría rescindir su contrato.