El futuro de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid atraviesa un momento de incertidumbre. De acuerdo con distintos medios internacionales, el lateral inglés fue notificado por Álvaro Arbeloa, actual técnico del conjunto blanco, de que no contará con más minutos bajo su gestión, una decisión que responde a criterios deportivos y no disciplinarios.

Según los reportes Arbeloa, le comunicó al futbolista que la determinación se basa en una evaluación de su rendimiento, marcado por constantes problemas físicos y falta de regularidad. Alexander-Arnold, de 27 años, apenas pudo disputar 16 partidos en su primer curso con el club debido a las lesiones, situación que impidió su consolidación dentro del esquema del equipo.

Arbeloa le habría sugerido explorar opciones en el mercado para tener continuidad antes del cierre de la temporada. La situación resulta especialmente relevante si se considera que el club pagó 10 millones de euros al Liverpool para adelantar su llegada y asegurar su participación en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, inversión que hoy no ha tenido el retorno esperado en el terreno de juego. Pero aun sin un comunicado oficial de la directa merengue sobre el futuro del lateral inglés.

La situación del Real Madrid en la segunda mitad de la temporada 25/26

La decisión sobre Alexander-Arnold se produce en un momento clave para el Real Madrid. El equipo se encuentra en plena lucha por el liderato de LaLiga, con un margen reducido con el Barcelona, lo que ha llevado al cuerpo técnico a priorizar la solidez y la continuidad en el once titular.

En el plano internacional, el conjunto blanco avanzará en la Champions League desde los primeros lugares, lo que le permitirá encarar la fase final del torneo con mayor margen de descanso y una planificación más estable.

El cambio de rumbo en el banquillo, tras la destitución de Xabi Alonso tras perder la Super Copa de España, marcó un ajuste en la toma de decisiones deportivas. Con Arbeloa al frente, el club ha comenzado a redefinir prioridades de cara al cierre de la temporada y al proyecto de mediano plazo, en el que la continuidad y el rendimiento inmediato han cobrado un peso determinante.

