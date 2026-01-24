Fulham vs Brighton: Ver EN VIVO el resultado del partido de Raúl Jiménez en la Premier League; marcador online

Duelo a media tabla el que disputarán este sábado 24 de enero el Fulham y el Brighton and Hove Albion por la Jornada 23 de la Premier League y en el que Raúl Jiménez buscará reencontrarse con el gol, luego de que la fecha anterior no pudiera anotar en la derrota de su equipo frente a Leeds United.

