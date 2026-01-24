logo deportes horizontal
Fulham vs Brighton: Ver EN VIVO el resultado del partido de Raúl Jiménez en la Premier League; marcador online

Raúl Jiménez buscará reencontrarse con el gol cuando el Fulham reciba al Brighton

Fulham vs Brighton
Notas,
Internacional

Escrito por:  Francisco Fernández

Duelo a media tabla el que disputarán este sábado 24 de enero el Fulham y el Brighton and Hove Albion por la Jornada 23 de la Premier League y en el que Raúl Jiménez buscará reencontrarse con el gol, luego de que la fecha anterior no pudiera anotar en la derrota de su equipo frente a Leeds United.

