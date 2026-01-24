Cruz Azul quería pagar 12 MDD por un argentino que a los meses se rompió la rodilla: ahora jugará con Guillermo Almada

Cruz Azul quería a toda costa a Thiago Fernández que hasta quería pagar 12 millones de dólares (más de 208 millones de pesos) por él. Sin embargo, el argentino se negó a jugar en México y a los pocos meses se rompió la rodilla. Hoy, a más de un año de distancia, el extremo izquierdo jugará en Europa nada más y nada menos que con un viejo conocido: Guillermo Almada, quien es técnico del Real Oviedo.

Fernández llamó la atención de la Máquina a finales de 2024, luego de ganar un campeonato con Vélez, club que lo formó con futbolista. El extremo izquierdo fue la fruta del deseo de la directiva celeste, a tal grado que se decidieron a pagar su cláusula de rescisión, pero ante la negativa usaron el dinero para fichar a Mateusz Bogusz, quien está próximo a marcharse del plantel .

Thiago Fernández es el jugador que no quiso fichar con Cruz Azul, pese a que estaba dispuesto a desembolsar 12 MDD.|@thiagofernandez_04

Pese al rechazo, el conjunto celeste se salvó de tener un jugador inactivo, ya que a los pocos meses Thiago sufrió una rotura de ligamentos que lo mantuvo fuera prácticamente todo el 2025. No obstante, este 2026 regresó con más fuerza y hasta fichó con un equipo europeo.

TE PUEDE INTERESAR:



La trayectoria del jugador que nunca llegó a Cruz Azul

El extremo izquierdo debutó en el primer equipo de Vélez en 2023 y rápidamente se consagró en el equipo, a tal grado de ser considerado la nueva joya del futbol argentino. Con el club sudamericano, el jugador anotó 6 goles y dio 9 asistencias en 28 partidos disputados.

Después de su lesión, Thiago regresó con más fuerza y a principios de este 2026 llegó a Villarreal de España, tras no renovar contrato con Vélez. Entrenó con el “submarino amarillo”, pero la directiva optó por cederlo, a fin de que gane más rodaje en el viejo continente.

Fernández llegó al Real Oviedo en calidad de préstamo y estará bajo las órdenes del uruguayo Guillermo Almada, quien en México es recordado por sus grandes papeles con Santos Laguna y Pachuca, donde hizo un gran trabajo y fue considerado como uno de los candidatos a dirigir la Selección Nacional antes de la llegada de Javier Aguirre.