El técnico de la Liga Mx que quiere ver a Paulinho en el México vs Portugal

Luego de la jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX en donde los Diablos Rojos del Toluca vencieron 3-1 a Juárez Fc con un gol de Paulinho, el entrenador de los Bravos señaló que le gustaría ver al delantero lucitano con la selección de Portugal en el partido amistoso contra México.

"Tenemos un entrenador (Portugal) que me gusta mucho, que está buscando una tercera opción de delanteros, en este momento Cristiano está lesionado, no se sabe la gravedad de la lesión, supuestamente ya no va a venir al partido contra México, pero Paulinho por lo que está haciendo aquí, en tampoco tiempo ha entrado en la historia de esta institución gracias a sus goles, pero es una decisión de Roberto Martínez", señaló Pedro Caixinha.

Paulinho registra 6 goles en el Clausura 2026, aunque el delantero de los Diablos solo ha disputado 7 jornadas este torneo, desde su llegada al futbol mexicano ha marcado 53 goles en 73 partidos, consiguiendo tres títulos de goleo consecutivos.

El fichaje del delantero portugués ha reflejado un cambio radical en la institución mexiquense, los goles de Paulinho han ayudado a conseguir el bicampeonato en la Liga Mx.

Paulinho registra 2 goles con Portugal en 3 partidos, sin embargo, no es convocado desde el 2020 cuando fue llamado para los partidos de la Nations League frente a Francia y Croacia en donde solo disputó 18 minutos entre ambos juegos.