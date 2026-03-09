¡Se acerca la Hormiga!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 10 de la Liga MX

La lucha por el título de goleo en la Liga MX sigue tomando forma tras la disputa de la Jornada 10 del Clausura 2026, un fin de semana que dejó resultados importantes y algunos movimientos en la clasificación de los máximos anotadores del torneo.

Uno de los partidos que marcó la fecha fue la victoria de Chivas en el Clásico Tapatío, un resultado que permitió a algunos jugadores mantenerse en la pelea por la cima de los goleadores.

Tigres vs Monterrey 1-0 | Resumen y Goles | Jornada 10 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

Te puede interesar: Gabriel Milito quería que sea el sucesor de Chicharito Hernández, pero hoy fue borrado hasta del Tapatío

También hubo actividad destacada en otros frentes del campeonato. Mazatlán venció a León, Pumas sumó tres puntos ante Necaxa, Cruz Azul logró una victoria importante, mientras que América también consiguió un triunfo en esta jornada, resultados que terminaron influyendo en la pelea por el liderato de goleo del torneo.

A diez jornadas del campeonato, un nombre ha logrado despegarse del resto: Joao Pedro Geraldino, delantero del Atlético de San Luis, quien a pesar de no anotar esta jornadaa encabeza la tabla con nueve anotaciones y se mantiene como el futbolista más efectivo frente al arco en lo que va del torneo.

Sin embargo, la pelea está lejos de terminar. Armando 'Hormiga' González anotó en el Clásico Tapatío y se acerca de manera peligrosa a Joao Pedro. También hizo lo propio Paulinho, anotando de último momento en el duelo entre Toluca y Juárez, llegando a las mismas seis anotaciones.

Así marcha la tabla de goleo tras la Jornada 10

Cruz Azul aparece con dos nombres en la pelea

Posición Jugador Club Goles Minutos jugados Anota cada 1 Joao Pedro Geraldino Atlético de San Luis 9 900 100.00 min 2 Armando González Guadalajara 6 639 106.50 min 3 Joao Paulo Dias Toluca 6 816 128.20 min 4 José Antonio Paradela Cruz Azul 5 727 145.40 min 5 Arturo Alfonso González Atlas 5 664 132.80 min 6 Diber Armando Cambindo León 5 644 128.80 min 7 Agustín Palavecino Cruz Azul 4 797 199.25 min 8 José Salomón Rondón Pachuca 4 713 178.25 min 9 Olavio Vieira Dos Santos Junior Pumas 4 582 145.50 min 10 Lucas Gabriel Di Yorio Santos Laguna 4 598 149.50 min

Uno de los equipos que comienza a tomar protagonismo en esta lista es Cruz Azul, que coloca a dos futbolistas entre los diez máximos goleadores del campeonato.

Por un lado aparece José Antonio Paradela, quien suma cinco anotaciones en el torneo y se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del ataque cementero. A su lado aparece Agustín Palavecino, quien también se mantiene en la pelea con cuatro goles.

Te puede interesar: Mientras en América ganaba 6 millones, este es el salario ACTUALIZADO de Julián Quiñones en Arabia Saudita

A falta de varias jornadas para que termine la fase regular, la carrera por el título de goleo todavía promete muchas sorpresas. La diferencia entre varios de los jugadores es mínima, por lo que un par de actuaciones destacadas pueden cambiar rápidamente el panorama.

La Jornada 11 será otra oportunidad para que los delanteros del futbol mexicano sigan aumentando su cuenta y presionen al líder del campeonato.

