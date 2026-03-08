Toluca vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 10 del Clausura 2026; marcador online

Los Diablos Rojos del Toluca expondrán su racha invicta en este Clausura 2026 cuando se enfrenten este domingo 8 de marzo a los Bravos de Juárez en compromiso de la Jornada 10 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

