Toluca vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 10 del Clausura 2026; marcador online

El Toluca buscará mantenerse en lo más alto de la tabla cuando se enfrente a los Bravos de Juárez

Escrito por: Francisco Fernández

Los Diablos Rojos del Toluca expondrán su racha invicta en este Clausura 2026 cuando se enfrenten este domingo 8 de marzo a los Bravos de Juárez en compromiso de la Jornada 10 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

