Directiva del América lo confirma; así buscará a su nuevo “Álvaro Fidalgo” para 2027

Las Águilas del América se mantienen en el primer lugar de la tabla general con miras a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, esto a pesar de haber caído en el último compromiso que tuvieron en casa frente a los Tuzos del Pachuca por un marcador de 2-1.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de esta situación, la directiva del Club América ya estaría planeando lo que sería el siguiente torneo y, bajo este escenario, extraoficialmente se habla de la necesidad del equipo por traer a su nuevo “Álvaro Fidalgo”. Por tal motivo, aquí conocerás más detalles al respecto.

¿Cuál es la posición que el América busca reforzar para el 2027?

Para nadie es un secreto que, desde la llegada de Guillermo Almada, el técnico uruguayo ha buscado desesperadamente un mediocampista polivalente. En otras palabras, el entrenador está en la búsqueda de un “8” que tenga la capacidad de conectar a la defensa con el ataque.

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Bajo este contexto, es la directiva del América quien concentrará sus esfuerzos en buscar a un elemento idóneo para su entrenador en esta posición, lo anterior recordando que Álvaro Fidalgo se desempeñó en esta zona del campo hasta antes de su fichaje con el Real Betis.

En otras palabras, el Club América buscaría repetir el mismo éxito que tuvo con Álvaro Fidalgo pero ahora con otro elemento que se pueda desempeñar en la misma zona del campo, por lo que se espera un mercado de transferencias por demás movido al interior de Coapa.

¿Cuáles fueron los números de Álvaro Fidalgo en América?

Fue en febrero del 2021 cuando el América sorprendió con el fichaje de Álvaro Fidalgo proveniente de la segunda división de España, por lo que el naturalizado mexicano estuvo cinco años en la institución, tiempo en donde registró 22 anotaciones y 30 pases a gol en 229 duelos disputados.