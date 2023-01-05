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Elemento de Capitanes, elegido Jugador del Mes de la NBA G League

Mason Jones, jugador de los Capitanes de CDMX, fue elegido como Jugador del Mes y de la Semana de la NBA G League debido a sus actuaciones en diciembre

Mason Jones, elegido como Mejor Jugador del Mes de la NBA G League
|Twitter/@CapitanesCDMX

Escrito por: Miguel Bárcena

Los Capitanes de CDMX están viviendo su primera aventura en la NBA G League y actualmente se encuentran en la novena posición de los standings con un récord de dos victorias y una derrota, pero la buena noticia llegó gracias a uno de sus jugadores.

Con apenas tres juegos disputados en la filial de la liga de basquetbol más importante del mundo, el conjunto azteca ya puede presumir de contar en sus filas con el Jugador del Mes y Jugador de la Semana.

La NBA G League dio a concoer que Mason Jones fue el ganador de ambos reconocimientos, luego de sus actuaciones durante el mes de diciembre y la semana que comprendió del 27 de diciembre al 1º de enero.

Jones apoyó a su equipo el pasado diciembre a firmar un récord de 8-1, con un promedio de 24.9 unidades por juego, que se convirtió en el más alto del equipo, además de 5.9 rebotes y 7 asistencias.

El jugador estadounidense también comandó al equipo en porcentaje de tiros de campo de tres puntos con 48.6 por ciento.

Mason Jones ya sabe lo que es ganar este premio

Antes de ganar el premio de este mes, Mason Jones ya sabía lo que significaba hacerse de este reconocimiento, luego de conquistarlo en enero del 2022 con los Lakers de South Bay.

Por otra parte, en el reconocimiento de la semana, Mason promedió 35.5 puntos, que lo posicionó en el tercer lugar de la liga, 5.5 rebotes, 6 asistencias y 3 robos.

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