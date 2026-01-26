Ella es la atleta mexicana que apunta a Los Ángeles 2028

El atletismo mexicano tiene en Laura Galván a una de sus máximas referentes de la actualidad. Con una carrera marcada por el esfuerzo, la constancia, los récords nacionales y una evolución sostenida en pruebas de fondo, la corredora guanajuatense se ha convertido en uno de los principales nombres a seguir rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

Tras su participación en París 2024, la atleta mantiene intacta la motivación de seguir compitiendo al más alto nivel. Su reciente actuación en el Maratón de Houston, donde implantó un nuevo récord mexicano en medio maratón, confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que su sueño olímpico está más vigente que nunca.

Laura Galván: de estudiante universitaria a Los Ángeles 2028

Laura Galván inició en el atletismo en 2002, luego de ser detectada por su profesora de educación física, Marisela Herrera. Esta última la canalizó con el entrenador Cecilio Blancarte Godínez, fundador del club 'Chilín' en la pista de la Universidad de Guanajuato.

Aunque su sueño inicial no era ser atleta profesional, su talento natural la llevó a desarrollar una carrera deportiva paralela a sus estudios. Gracias a una beca, se trasladó a Estados Unidos, donde estudió ingeniería en alimentos y trabajó durante 3 años en ese rubro.

Pero decidió regresar a México para dedicarse por completo al deporte, una elección que marcó un punto de quiebre en su vida. Desde entonces, se especializó en pruebas de 5.000 y 10.000 metros, consolidándose como una de las fondistas más importantes en la historia del país.

Récords, medallas y el sueño de llegar a Los Ángeles 2028

A sus 33 años, Laura Galván ha impuesto múltiples récords nacionales. En 2021 estableció la mejor marca mexicana en los 1500 metros con 4:08.14. En los Juegos Olímpicos de Tokio rompió el récord de 5000 metros con 15:00.16.

Pero recientemente registró 1:07:31 en el medio maratón de Houston, superando una marca que se mantenía vigente desde 2003. Además, su palmarés incluye medallas panamericanas (oro en Lima 2019) y una presencia constante en competencias internacionales.

Conocida como la 'Gacela de Guanajuato', Laura Esther Galván Rodríguez no solo es una deportista olímpica consolidada, sino también una de las principales esperanzas del deporte mexicano para volver a destacar en el escenario mundial en Los Ángeles 2028.